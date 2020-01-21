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Джошуа рассказал о поединке с Усиком и сравнил его с легендой бокса

Киев • УНН

 • 17229 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Британский чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа сравнил украинца Александра Усика с американской легендой мирового бокса Эвандером Холифилдом и рассказал о перспективах возможного боя "Джошуа - Усик". Об этом сообщает Sky Sports , информирует УНН.

Джошуа рассказал о поединке с Усиком и сравнил его с легендой бокса

По словам обладателя титулов WBO, WBA и IBF британца Энтони Джошуа, обязательный претендент на его титул WBO Александр Усик имеет хорошие перспективы в супертяжелом весе, куда он недавно перешел.

"Усик - лучший крузер (боец первого тяжелого веса (до 90,72 кг) - ред.), которого мы когда-либо видели в истории, и я хочу получить поединок с ним, поскольку он теперь в супертяжах (более 90,72 кг - ред.). Люди говорят, мол, он же крузер, но посмотрите на успехи Эвандера Холифилда - он был невероятным бойцом. Кто сказал, что Усик не способен на что-то подобное? Но чтобы показать свой потенциал, Усику следует бороться с лучшими боксерами этого веса. Я буду первым, кто бросит ему вызов", - сказал Джошуа.

Как сообщалось ранее в УНН, непобедимый хорват выразил желание провести бой с Усиком.

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