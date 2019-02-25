Джошуа назвав Ломаченка кращим боксером за себе

"Я просто чемпіон світу в суперважкій вазі. Я багато тренуюся, працюю і виходжу в ринг. Насправді, я не найбільш талановитий боксер у світі. Людям подобається Ломаченко. Він значно кращий та обдарованіший за мене. Я просто сильний і постійно у формі. Мені вдається битися з найкращими боксерами. До того ж, я провів два об'єднавчих бої. Але він обдарованіший", - сказав Джошуа.

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Варто відзначити, що Джошуа в наступному бою зустрінеться в США зустрінеться із Джареллом Міллером, а Ломаченко захищатиме своїх два пояси в Лос-Анджелесі 12 квітня із Ентоні Кроллою.

Як повідомлялося раніше, Кролла пообіцяв шокувати світ у поєдинку з українцем.