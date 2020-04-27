Джонсон про повернення до роботи після одужання від COVID-19: Британія стане сильнішою, ніж будь-коли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вперше з’явився на публіці після того, як вилікувався від COVID-19, пише УНН з посиланням на його звернення до нації.
Він виступив зі зверненням до нації перед своєю резиденцією на Даунінг-стріт у Лондоні, в якому зазначив, що зберігається високий ризик другого спалаху коронавірусу, якщо зняти карантинні обмеження занадто швидко.
Джонсон виголосив коротку промову, подякувавши главі МЗС Домініку Раабу, який виконував обов’язки прем’єра, а також закликавши всіх жителів країни продемонструвати такі ж оптимізм і енергію, як ветеран Другої світової війни капітан Том Мур, який збирає пожертви для британської Національної служби охорони здоров’я (NHS).
“Разом ми переможемо, ми пройдемо через це швидше, і Велика Британія стане сильніше, ніж будь-коли раніше”, — сказав він.
За словами Джонсона, Британія, судячи з усього, подолала пік епідемії — в останні дні число госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом зменшується. У той же час поки ще рано знімати карантин і інші обмеження. Британський прем’єр пообіцяв розробити план по поступового ослаблення обмежень, закликавши опозицію до консультацій.
Згідно даним Університету Джонса Хопкінса — у Британії зареєстровані 154 037 випадків COVID-19, 20 732 з яких — летальні.
Звернення британського прем’єра до нації, 27 квітня 2020 року: