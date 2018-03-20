Джонсон пояснив, чому звинуватив Путіна у зв'язку зі справою Скрипаля

"Боюся, що саме він (Путін - ред.) увідповідальний за "галасливий потяг", як ми говоримо у Великій Британії ("Хто відповідатиме за галасливий потяг" - початок вірша Едвіна Міллікена - ред.). Хтось повинен відповідати, нести відповідальність, і ми в Великій Британії думаємо, що свідчення злочину вказують на російську державу, як і в справі Олександра Литвиненка. І якщо ви пам'ятаєте, сліди полонію дуже чітко привели до Росії. Врешті, відповідальність за діяльність російської держави несе Володимир Путін, так що, думаю, він не може уникнути її і дистанціюватися", - відповів Джонсон на запитання, чи є у нього свідчення того, що Путін дав вказівку, адже ніхто і ніколи так прямо не звинувачував російського лідера.

Говорячи про те, чому він зробив цю заяву, не чекаючи результатів розслідування, Джонсон заявив, що Лондон надає зразки фахівцям ОЗХЗ, додавши, що повністю довіряє їм і результатам їх роботи.

"Я поясню вам причину, з якої я хочу продовжувати розвивати цю справу. У нас дуже неприємний досвід з Росією, з тим, як російська держава при Путіні поводиться, коли виникають проблеми, подібні до цієї. 12 років тому в Лондоні стався замах на Олександра Литвиненка. Тоді це була надзвичайна подія. Використовувався полоній. Велика Британія просувалася надзвичайно повільно і з надзвичайною делікатністю в розслідуванні. Ми вирішили співпрацювати з російською системою правосуддя, щоб постаратися екстрадувати пана Лугового, пана Ковтуна, - головних підозрюваних в отруєнні", - зазначив голова британського МЗС.

"Але врешті ми отримали глузливу саркастичну відмову від участі в нашому судовому процесі. Зараз ми визнали, що дуже важливо прийняти рішення і показати, що якщо ви маєте намір безвідповідально використовувати нервово-паралітичну речовину такого типу, яка не застосовувалася в Європі з моменту завершення другої світової війни, і робите це в Солсбері, в графстві Уїлтшир, то зіткнетеся з дипломатичними наслідками. Ось чому ми почали..." - додав він.

Раніше Джонсон заявив, що Путін міг особисто віддати наказ про отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.

У відповідь РФ оголосила персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.