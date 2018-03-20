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Джонсон объяснил, почему обвинил Путина в связи с делом Скрипаля

Джонсон объяснил, почему обвинил Путина в связи с делом Скрипаля

Киев  •  УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ответственность за деятельность российского государства несет президент РФ Владимир Путин, он не может уйти от нее и дистанцироваться. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью Deutsche Welle, говоря о сделанном ранее заявлении о возможности виновности российского лидера в деле об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, передает УНН.

"Боюсь, что именно он (Путин - ред.) в ответе за "шумный поезд", как мы говорим в Великобритании ("Кто в ответе за шумный поезд" - начало стихотворения Эдвина Милликена - ред.). Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании думаем, что свидетельства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, так что, полагаю, он не может уйти от нее и дистанцироваться", - ответил Джонсон на вопрос, есть ли у него свидетельства того, что Путин дал указание, ведь никто и никогда так напрямую не обвинял российского лидера.

Говоря о том, почему он сделал это заявление, не дожидаясь результатов расследования, Джонсон заявил, что Лондон предоставляет образцы специалистам ОЗХО, добавив, что полностью доверяет им и результатам их работы.

"Я объясню вам причину, по которой я хочу продолжать развивать это дело. У нас очень неприятный опыт с Россией, с тем, как российское государство при Путине ведет себя, когда возникают проблемы, подобные этой. 12 лет назад в Лондоне произошло покушение на Александра Литвиненко. Тогда это было чрезвычайное событие. Использовался полоний. Великобритания продвигалась чрезвычайно медленно и с чрезвычайной деликатностью в расследовании. Мы решили сотрудничать с российской системой правосудия, чтобы постараться экстрадировать мистера Лугового и мистера Ковтуна, - главных подозреваемых в отравлении", - отметил глава британского МИДа.

"Но в конечном счете мы получили насмешливый саркастический отказ от участия в нашем судебном процессе. Сейчас мы сочли, что очень важно принять решение и показать, что если вы намерены безответственно использовать нервно-паралитическое вещество такого типа, которое не применялось в Европе с момента окончания Второй мировой войны, и делаете это в Солсбери, в графстве Уилтшир, то столкнетесь с дипломатическими последствиями. Вот почему мы начали…" - добавил он.

Ранее Джонсон заявил, что Путин мог лично отдать приказ об отравлении Скрипаля.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.

В ответ РФ объявила персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

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