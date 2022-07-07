Джонсон назвав Зеленського "героєм" після промови про відставку

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Як повідомляється, Зеленський подякував Джонсону за його "рішучі дії" з надання допомоги Україні після російського вторгнення.

Джонсон сказав, що у Великій Британії існує "непохитна міжпартійна" підтримка України, і пообіцяв, що допомога в обороні нашої країни триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Дзвінок між двома лідерами відбувся у четвер вдень.

Представниця Даунінг-стріт, на яку посилається The Independent, сказала, що прем'єр-міністр завершив розмову, похваливши президента Зеленського, і сказавши: "Ви герой, всі вас люблять".

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори врешті-решт вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Воллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки у парламентській партії у Вестмінстері, зазначає видання.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Воллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.

Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу з обіцянкою подальшої підтримки.