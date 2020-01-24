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Джонсон: для Великої Британії 2020-й стане роком процвітання, росту та надії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Після виходу Великої Британії з Європейського союзу, робота парламенту буде спрямована на те, щоб зробити цей рік, роком процвітання, росту та надії. Як це зробити, уряд запропонує протягом кількох місяців. Про це під час зустрічі з громадськістю на Даунінґ-стріт повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає кореспондент УНН.

Джонсон: для Великої Британії 2020-й стане роком процвітання, росту та надії

“Тепер (після виходу з ЄС — ред.) робота уряду буде спрямована не те, щоб зробити 2020 рік, роком процвітання, росту та надії. І забезпечити такий парламент, що працює для людей”, — сказав Джонсон.

Він також зазначив, що зміни в країні мають початись з єднання.

“Наступні кілька тижнів чи місяців ми будемо висувати пропозиції, як змінити цю країну, зробити краще інфраструктуру, освіту, технології. Якщо ви запитаєте, що ми збираємось роботи, то ми збираємось об’єднатись та вирівнятись, об’єднавши всю цю неймовірну Великобританію — Англію, Шотландію, Уельс, Північну Ірландію”, — розповів прем’єр.

Нагадаємо, Джонсон підписав угоду про Brexit.

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