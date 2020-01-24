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Джонсон: для Великобритании 2020-й станет годом процветания, роста и надежды

Киев • УНН

 • 15204 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. После выхода Великобритании из Европейского союза, работа парламента будет направлена на то, чтобы сделать этот год, годом процветания, роста и надежды. Как это сделать, правительство предложит течение нескольких месяцев. Об этом во время встречи с общественностью на Даунинг-стрит сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент УНН.

Джонсон: для Великобритании 2020-й станет годом процветания, роста и надежды

"Теперь (после выхода из ЕС - ред.) работа правительства будет направлена не то, чтобы сделать 2020 год, годом процветания, роста и надежды. И обеспечить такой парламент, что работает для людей", - сказал Джонсон.

Он также отметил, что изменения в стране должны начаться с единения.

"Следующие несколько недель или месяцев мы будем выдвигать предложения, как изменить эту страну, улучшить инфраструктуру, образование, технологии. Если вы спросите, что мы собираемся делать, то мы собираемся объединиться и выровняться, объединив всю эту невероятную Великобританию - Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию", - рассказал премьер.

Напомним, Джонсон подписал соглашение о Brexit.

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