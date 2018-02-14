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Джонсон: британський уряд не дозволить противникам Brexit зірвати вихід з ЄС

Джонсон: британський уряд не дозволить противникам Brexit зірвати вихід з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Уряд Великої Британії не дозволить противникам Brexit зірвати процес виходу країни з Євросоюзу. Про це йдеться у промові глави МЗС Сполученого Королівства Бориса Джонсона, витяги з якої у вівторок поширила прес-служба Форин-офіс (зовнішньополітичного відомства Великої Британії), інформує УНН

Як очікується, Джонсон виступить у середу в Лондоні зі зверненням, в якому викладе бачення того, яким чином Велика Британія зможе стати успішною “незалежною країною” після припинення членства в ЄС. “Я побоююся, що деякі люди стають все більш рішучими, щоб зупинити Brexit, скасувати результати референдуму 23 червня 2016 року і перешкодити виконанню волі народу. Я вважаю, що це буде катастрофічною помилкою, яка призведе до тривалого і невикорінних почуттю зради. Ми не можемо дозволити цьому статися”, — вважає глава британського МЗС.

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“Якщо ми хочемо довести цей проект (Brexit - Ред.) до національного успіху, що ми і зобов’язані зробити, то ми маємо достукатися також і до тих, хто все ще відчуває занепокоєння, — йдеться в посланні Джонсона. — Я хочу сьогодні спробувати проаналізувати хоча б деякі з цих страхів і показати у міру своїх можливостей, що вони є необґрунтованими”.

“Недостатньо сказати прихильникам збереження членства в ЄС, що ви програли, змиріться з цим, оскільки ми повинні визнати, що більшість з них керується найблагороднішими переконаннями, непідробним почуттям солідарності з нашими європейськими сусідами і бажанням того, щоб Велика Британія домоглася успіху”, — наводить прес-служба МЗС слова Джонсона.

Як раніше повідомляв УНН, канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей відкидає перспективу збереження будь-яких форм членства країни у Митному союзі ЄС після виходу зі складу співтовариства (Brexit).

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