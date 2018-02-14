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Джонсон: британское правительство не позволит противникам Brexit сорвать выход из ЕС

Джонсон: британское правительство не позволит противникам Brexit сорвать выход из ЕС

Киев  •  УНН

 • 8271 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство Великобритании не позволит противникам Brexit сорвать процесс выхода страны из Евросоюза. Об этом говорится в речи главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, выдержки из которой во вторник распространила пресс-служба Форин-офис (внешнеполитического ведомства Великобритании), информирует УНН.

Как ожидается, Джонсон выступит в среду в Лондоне с обращением, в котором изложит видение того, каким образом Великобритания сможет стать успешной “независимой страной” после прекращения членства в ЕС. “Я боюсь, что некоторые люди становятся все более решительными, чтобы остановить Brexit, отменить результаты референдума 23 июня 2016 и помешать выполнению воли народа. Я считаю, что это будет катастрофической ошибкой, которая приведет к длительному и неискоренимому чувству измены. Мы не можем позволить этому случиться”, - считает глава британского МИД.

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“Если мы хотим довести этот проект (Brexit — Ред.) к национальному успеху, что мы и обязаны сделать, то мы должны достучаться также и к тем, кто все еще испытывает беспокойство, — говорится в послании Джонсона. — Я хочу сегодня попробовать проанализировать хотя бы некоторые из этих страхов и показать по мере своих возможностей, что они являются необоснованными”.

“Недостаточно сказать сторонникам сохранения членства в ЕС, что вы проиграли, смиритесь с этим, поскольку мы должны признать, что большинство из них руководствуется самыми благородными убеждениями, неподдельным чувством солидарности с нашими европейскими соседями и желанием того, чтобы Великобритания добилась успеха”, — приводит пресс-служба МИД слова Джонсона.

Как ранее сообщал УНН, канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отвергает перспективу сохранения любых форм членства страны в Таможенном союзе ЕС после выхода из состава сообщества (Brexit).

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