Джоковича дискваліфікували з US Open через неспортивну поведінку

Програвши подачу за рахунку 5:5 в першому сеті, після удару ракеткою по м’ячу, ігровий снаряд влетів у шию судді. Жінка впала на корт і кашляла. Після цього її забрали з корту.

Примітно, що після тривалої дискусії між Джоковичем і офіційними особами турніру матч був завершений.

Додамо, в рамках 1/4 фіналу іспанець зустрінеться із кращим з пари: Денис Шаповалов (Канада, 12) — Давид Гоффін (Бельгія, 7).