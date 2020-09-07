Джоковича дисквалифицировали с US Open из-за неспортивного поведения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Первая ракетка мира Новак Джокович покинул US Open после дисквалификации во время матча четвертого круга против Пабло Каррено-буст, сообщает УНН со ссылкой на АТР.
Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, после удара ракеткой по мячу, игровой снаряд влетел в шею судьи. Женщина упала на корт и кашляла. После этого ее забрали с корта.
Примечательно, что после длительной дискуссии между Джоковичем и официальными лицами турнира матч был завершен.
Добавим, в рамках 1/4 финала испанец встретится с лучшим из пары: Денис Шаповалов (Канада, 12) — Давид Гоффин (Бельгия, 7).