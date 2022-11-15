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Джокович отримає візу на Відкритий чемпіонат Австралії 2023 року, незважаючи на депортацію

Джокович отримає візу на Відкритий чемпіонат Австралії 2023 року, незважаючи на депортацію

Київ • УНН

 • 569950 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишня перша ракетка світу Новак Джокович отримає візу для участі у турнірі Великого шолома Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2023 року, незважаючи на його депортацію із країни у січні, передає УНН.

Деталі

Австралійський уряд вирішив надати нещепленому сербу візу, скасувавши трирічну заборону після його висилки з країни, повідомила національна телекомпанія ABC.

Цьогорічний чемпіонат був затьмарений скандалом з Джоковичем, якого посадили в літак напередодні турніру після судової тяганини з приводу його візового статусу.

З того часу Австралія скасувала вимогу до відвідувачів пред'являти докази вакцинації проти Covid.

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