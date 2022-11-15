Джокович отримає візу на Відкритий чемпіонат Австралії 2023 року, незважаючи на депортацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишня перша ракетка світу Новак Джокович отримає візу для участі у турнірі Великого шолома Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2023 року, незважаючи на його депортацію із країни у січні, передає УНН.
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Австралійський уряд вирішив надати нещепленому сербу візу, скасувавши трирічну заборону після його висилки з країни, повідомила національна телекомпанія ABC.
Цьогорічний чемпіонат був затьмарений скандалом з Джоковичем, якого посадили в літак напередодні турніру після судової тяганини з приводу його візового статусу.
З того часу Австралія скасувала вимогу до відвідувачів пред'являти докази вакцинації проти Covid.
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