Джокович отримає візу на Відкритий чемпіонат Австралії 2023 року, незважаючи на депортацію

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Австралійський уряд вирішив надати нещепленому сербу візу, скасувавши трирічну заборону після його висилки з країни, повідомила національна телекомпанія ABC.

Цьогорічний чемпіонат був затьмарений скандалом з Джоковичем, якого посадили в літак напередодні турніру після судової тяганини з приводу його візового статусу.

З того часу Австралія скасувала вимогу до відвідувачів пред'являти докази вакцинації проти Covid.

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