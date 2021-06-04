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США внесли до "чорного списку" 59 китайських компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент США Джо Байден підписав указ про розширення списку китайських компаній, в які заборонено інвестувати американським фізичним і юридичним особам. Про це повідомляється на сайті Білого дому, передає УНН.

США внесли до "чорного списку" 59 китайських компаній

Деталі

До чорного списку увійшли 59 організацій, які, на думку Вашингтона, пов’язані з військово-промисловим комплексом КНР. У їх числі — одна з найбільших світових компаній в сфері телекомунікацій Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation та інші комунікаційні підприємства.

Також у переліку опинилася Китайська державна військово-промислова компанія (CASIC), Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC), Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) і Китайська національна шельфова нафтова корпорація (CNOOC).

Указ забороняє американцям купувати акції компаній, які “підривають безпеку або демократичні цінності Сполучених Штатів і союзників”. Також, в заяві Білого дому йдеться про те, що Китай може використовувати технології для стеження, репресій і порушень прав людини.

Заборона набуває чинності від 2 серпня 2021 року.

Додамо

Указ Байдена доповнив відповідне розпорядження його попередника Дональда Трампа, який підписав його в останні дні перебування на посаді президента. Подібні санкції передбачені законом 1999 року, зобов’язує Міністерство оборони складати каталог компаній, що належать китайським військовим або контрольованих ними.

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