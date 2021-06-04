США внесли до "чорного списку" 59 китайських компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент США Джо Байден підписав указ про розширення списку китайських компаній, в які заборонено інвестувати американським фізичним і юридичним особам. Про це повідомляється на сайті Білого дому, передає УНН.
Деталі
До чорного списку увійшли 59 організацій, які, на думку Вашингтона, пов’язані з військово-промисловим комплексом КНР. У їх числі — одна з найбільших світових компаній в сфері телекомунікацій Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation та інші комунікаційні підприємства.
Також у переліку опинилася Китайська державна військово-промислова компанія (CASIC), Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC), Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) і Китайська національна шельфова нафтова корпорація (CNOOC).
Указ забороняє американцям купувати акції компаній, які “підривають безпеку або демократичні цінності Сполучених Штатів і союзників”. Також, в заяві Білого дому йдеться про те, що Китай може використовувати технології для стеження, репресій і порушень прав людини.
Заборона набуває чинності від 2 серпня 2021 року.
Додамо
Указ Байдена доповнив відповідне розпорядження його попередника Дональда Трампа, який підписав його в останні дні перебування на посаді президента. Подібні санкції передбачені законом 1999 року, зобов’язує Міністерство оборони складати каталог компаній, що належать китайським військовим або контрольованих ними.