США внесли до "чорного списку" 59 китайських компаній

Деталі

До чорного списку увійшли 59 організацій, які, на думку Вашингтона, пов’язані з військово-промисловим комплексом КНР. У їх числі — одна з найбільших світових компаній в сфері телекомунікацій Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation та інші комунікаційні підприємства.

Також у переліку опинилася Китайська державна військово-промислова компанія (CASIC), Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC), Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) і Китайська національна шельфова нафтова корпорація (CNOOC).

Указ забороняє американцям купувати акції компаній, які “підривають безпеку або демократичні цінності Сполучених Штатів і союзників”. Також, в заяві Білого дому йдеться про те, що Китай може використовувати технології для стеження, репресій і порушень прав людини.

Заборона набуває чинності від 2 серпня 2021 року.

Додамо

Указ Байдена доповнив відповідне розпорядження його попередника Дональда Трампа, який підписав його в останні дні перебування на посаді президента. Подібні санкції передбачені законом 1999 року, зобов’язує Міністерство оборони складати каталог компаній, що належать китайським військовим або контрольованих ними.