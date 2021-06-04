США внесли в "черный список" 59 китайских компаний

Детали

В черный список вошли 59 организаций, которые, по мнению Вашингтона, связанные с военно-промышленным комплексом КНР. В их числе — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation и другие коммуникационные предприятия.

Также в перечне оказались Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).

Указ запрещает американцам покупать акции компаний, которые “подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и союзников”. Также, в заявлении Белого дома говорится о том, что Китай может использовать технологии для слежения, репрессий и нарушений прав человека.

Запрет вступает в силу со 2 августа 2021 года.

Добавим

Указ Байдена дополнил соответствующее распоряжение его предшественника Дональда Трампа, который подписал его в последние дни пребывания на посту президента. Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывает Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими.