США внесли в "черный список" 59 китайских компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент США Джо Байден подписал указ о расширении списка китайских компаний, в которые запрещено инвестировать американским физическим и юридическим лицам. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает УНН.
Детали
В черный список вошли 59 организаций, которые, по мнению Вашингтона, связанные с военно-промышленным комплексом КНР. В их числе — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation и другие коммуникационные предприятия.
Также в перечне оказались Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).
Указ запрещает американцам покупать акции компаний, которые “подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и союзников”. Также, в заявлении Белого дома говорится о том, что Китай может использовать технологии для слежения, репрессий и нарушений прав человека.
Запрет вступает в силу со 2 августа 2021 года.
Добавим
Указ Байдена дополнил соответствующее распоряжение его предшественника Дональда Трампа, который подписал его в последние дни пребывания на посту президента. Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывает Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими.