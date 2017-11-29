Джима принесла Україні першу медаль у новому сезоні Кубку світу з біатлону

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Естерсунді відбулася індивідуальна гонка серед жінок в рамках першого етапу сезону Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.

Ідеально влучна стрільба на усіх чотирьох вогневих рубежах дозволили українкам Юлії Джимі та Валентині Семеренко вести боротьбу за медалі. Як наслідок Джима продемонструвала на фініші 43:09,4 хвилини та посіла третє місце – "бронза". Семеренко фінішувала за крок до нагород – 4-та 43:27,5 хв.

Українки поступилися лише білорусці Надії Скардіно, яка з чотирма нулями фінішувала з "золотим" часом 42:57,4 хв та норвежці Солемдаль (0) + 3,8 секунди відставання.

Також з чистою стрільбою закінчила перегони Ірина Варвинець, проте низька швидкість дозволила українці фінішувати лише 28-та +2:48,4 хв відставання.

Відзначимо, що до залікової зони увійшла також Анастасія Меркушина (2) +3:21,9 хв – 37-ма. Натомість залікових балів не змогли отримати Віта Семеренко (3) +3:35,2 – 41-та та капітан жіночої команди Олена Підгрушна (3) +4:28,0 – 58.

Додамо також, завтра відбудеться індивідуальна гонка серед чоловіків.

Українські Національні Новини

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