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06:59 • 46029 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Джима принесла Украине первую медаль в новом сезоне Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка среди женщин в рамках первого этапа сезона Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

Идеально точная стрельба на всех четырех огневых рубежах позволили украинкам Юлии Джимми и Валентине Семеренко вести борьбу за медали. Как следствие Джима продемонстрировала на финише 43:09,4 минуты и заняла третье место - "бронза". Семеренко финишировала в шаге от наград - 4 - 43:27,5 мин.

Украинки уступили только белоруске Надежде Скардино, которая с четырьмя нулямы финишировала с "золотым" временем 42:57,4 мин и норвежке Солемдаль (0) + 3,8 секунды отставания.

Также с чистой стрельбой закончила гонку Ирина Варвинец, однако низкая скорость позволила украинке финишировать лишь 28-й 2:48,4 мин отставание.

Отметим, что в зачетную зону вошла также Анастасия Меркушина (2) +3:21,9 мин - 37-я. Зато зачетных баллов не смогли получить Вита Семеренко (3) +3:35,2 - 41-я и капитан женской команды Елена Пидгрушная (3) +4: 28.0 - 58.

Добавим также, что завтра состоится индивидуальная гонка среди мужчин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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