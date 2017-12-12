Джима піднялася на четверте місце в загальному заліку Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Завершення другого етапу Кубку світу з біатлону, що відбувався в Хохфільцені (Австрія), ознаменувався прогресом кількох спортсменів зі збірної України, повідомляє УНН з посиланням на сайт IBU.
В жіночій генерації Юлія Джима у порівнянні зі становищем після минулого етапу, покращила своє місце на 1 щабель — 175 очок. На 8 очок позаду німкеня Херрман, на 9 — француженка Бреза. Лише на 4 і 8 балів відповідно українка відстає від норвежок Сулемдал і Олсбю. Також прогрес є й у Віти Семеренко — з 26-го на 15 рядок (112).
Щодо інших українок, то Валентина Семеренко 13-та (134), Анастасія Меркушина 29-та (63), Ірина Варвинець 36-та (49), а Олена Підгрушна 38-ма (45).
Серед чоловіків найвищий рядок серед представників збірної України має Дмитро Підручний — 32-й (52 очки). Далій йде Артем Прима 40-й (35), Сергій Семенов 48-й (17).
Зазначимо, що лідером у чоловіків залишився француз Мартен Фуркад зі 264 очками, у жінок на перше місце піднялася фінка Кайса Макаряйнен (196).
Додамо також, третій етап Кубку світу відбудеться з 14 по 17 грудня в Франції.
Як повідомляв УНН, Україна здобула срібну медаль на етапі Кубку світу з біатлону в Австрії.