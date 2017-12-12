Джима поднялась на четвертое место в общем зачете Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Завершение второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в Хохфильцене (Австрия), ознаменовался прогрессом нескольких спортсменов из сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт IBU.
В женской генерации Юлия Джима по сравнению с положением после прошлого этапа, улучшила свое место на 1 ступень — 175 очков. На 8 очков позади немка Херрман, на 9 — француженка Бреза. Только на 4 и 8 баллов соответственно украинка отстает от норвежек Сулемдал и Олсби. Также прогресс и у Виты Семеренко — с 26-го на 15 строчку (112).
Что касается других украинок, то Валентина Семеренко 13-(134), Анастасия Меркушина 29-(63), Ирина Варвинец 36-(49), а Елена Пидгрушная 38-я (45).
Среди мужчин самую высокую строчку среди представителей сборной Украины имеет Дмитрий Подручный — 32-й (52 очка). Далее следует Артем Прима 40-й (35), Сергей Семенов 48-й (17).
Отметим, что лидером среди мужчин остался француз Мартен Фуркад со 264 очками, у женщин на первое место поднялась финка Кайса Макаряйнен (196).
Добавим также, третий этап Кубка мира пройдет с 14 по 17 декабря во Франции.
Как сообщал УНН, Украина получила серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.