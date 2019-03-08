Джеймс обійшов Джордана і потрапив в топ-4 найрезультативніших гравців НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Зірці "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу підкорилося ще одне історичне звершення, інформує УНН з посиланням на сайт НБА.
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вийшов на четверте місце в списку кращих снайперів НБА в історії. За цим показником він перевершив легендарного Майкла Джордана (32292 очок).
Таке досягнення трикратний чемпіон НБА, який виступає в лізі 16 сезонів, встановив у матчі з "Денвером", де "озерні" зазнали поразки 99:115. Сам форвард відзначився 31 очком і довів показник кар'єри до 32 311 очок.
Лідером же в списку бомбардирів НБА є Карім Абдул-Джаббар (38387 очок). Далі йде Карл Мелоун (36 298) та Кобі Брайант (33 643).
Зауважимо, що "Лейкерс" займають лише 11-е місце в турнірній таблиці Західної конференції, здобувши 30 перемог в 65 матчах та ризикують не потрапити до плей-оф.