Джеймс обошел Джордана и попал в топ-4 самых результативных игроков НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Звезде "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс покорилось еще одно историческое свершение, информирует УНН со ссылкой на сайт НБА.
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НБА в истории. По этому показателю он превзошел легендарного Майкла Джордана (32292 очков).
Такое достижение трехкратный чемпион НБА, выступает в лиге 16 сезонов, установил в матче с "Денвером", где "озерные" потерпели поражение 99:115. Сам форвард отметился 31 очком и доказал показатель карьеры в 32311 очков.
Лидером же в списке бомбардиров НБА является Карим Абдул-Джаббар (38387 очков). Далее следует Карл Мэлоун (36298) и Коби Брайант (33643).
Заметим, что "Лейкерс" занимают лишь одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, получив 30 побед в 65 матчах и рискуют не попасть в плей-офф.