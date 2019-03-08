Джеймс обошел Джордана и попал в топ-4 самых результативных игроков НБА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114072 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116739 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146960 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116016 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130414 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джеймс обошел Джордана и попал в топ-4 самых результативных игроков НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Звезде "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс покорилось еще одно историческое свершение, информирует УНН со ссылкой на сайт НБА.

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НБА в истории. По этому показателю он превзошел легендарного Майкла Джордана (32292 очков).

Такое достижение трехкратный чемпион НБА, выступает в лиге 16 сезонов, установил в матче с "Денвером", где "озерные" потерпели поражение 99:115. Сам форвард отметился 31 очком и доказал показатель карьеры в 32311 очков.

Лидером же в списке бомбардиров НБА является Карим Абдул-Джаббар (38387 очков). Далее следует Карл Мэлоун (36298) и Коби Брайант (33643).

Заметим, что "Лейкерс" занимают лишь одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, получив 30 побед в 65 матчах и рискуют не попасть в плей-офф.

Украинские Национальные Новости

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