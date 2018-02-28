Джеймс Меттіс звинуватив РФ у прагненні перекроїти міжнародні кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив Російську Федерацію в прагненні перекроїти міжнародні кордони, а також отримати можливість вдаватися до права вето щодо прийнятих європейцями дипломатичних, економічних та безпекових рішень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Виступаючи на зустрічі в Пентагоні з колегою з Чорногорії Предрагом Бошковича, він привітав балканську країну з тим, що вона “стала складовою частиною НАТО, зміцнивши трансатлантичний союз”.
“Разом з іншими членами НАТО ми протистоїмо спільним загрозам у сфері безпеки. Проти цього виступає Росія, яка прагне силою перекроїти міжнародні кордони, а також отримати можливість вдаватися до права вето щодо прийнятих європейцями дипломатичних, економічних рішень і рішень в області безпеки”, — сказав Меттіс. За його словами, США і далі будуть закликати Росію “дотримуватися як букву, так і дух взятих на себе міжнародних зобов’язань”.
Меттіс підкреслив прихильність США зміцненню військових відносин з Чорногорією. Бошкович, у свою чергу, зауважив, що, приєднавшись до НАТО, Чорногорія “успішно виконала своє перше зовнішньополітичне пріоритетне завдання”.
Нагадаємо, Міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів.