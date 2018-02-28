Джеймс Мэттис обвинил РФ в стремлении перекроить международные границы

ВВыступая на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем, он поздравил балканскую страну с тем, что она “стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз”.

“Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности”, — сказал Маттис. По его словам, США и дальше будут призывать Россию “соблюдать как букву, так и дух взятых на себя международных обязательств”.

Маттис подчеркнул приверженность США укреплению военных отношений с Черногорией. Бошкович, в свою очередь, отметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория “успешно выполнила свое первое внешнеполитическое приоритетная задача”.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.