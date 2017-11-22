Джемілєв заявив, що Росія порушує Женевську конвенцію

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час зустрічі Глави Адміністрації Президента України Ігора Райніна із делегацією Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, детально представив делегації конгресу ситуацію щодо порушення прав людини в Криму, передає УНН з посиланням на сайт Адміністрації Президента України.

"Окупація Криму стала трагедією для сотень тисяч людей, в тому числі і для тих, хто "розмахував прапорами", підтримуючи окупантів", - сказав Мустафа Джемілєв.

Він повідомив, що "зараз окупаційна влада провадить репресії проти усіх, хто висловлює свою позицію проти окупації".

Також, він підкреслив, що особливий трагізм ситуації полягає саме у відношенні окупаційної російської влади до корінного населення Криму – кримських татар, які "пережили геноцид і депортацію у 1944 році, і зараз переживають тиск та репресії навіть більший, ніж було в часи радянського режиму".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генасамблея ООН розгляне оновлену резолюцію щодо Криму - Джемілєв

За словами Мустафи Джемілєва окупаційний російський режим грубо порушує міжнародну Женевську Конвенцію 1949 року "Про захист цивільного населення під час війни", застосовуючи "своє законодавство" на окупованій території, що заборонено цим міжнародним документом.

"Я глибоко вражена та засмучена ситуацією з правами людини в Криму", - зазначила Голова делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи президент конгресу Гудрун Мюслер-Торнстром та зазначила, що конгрес володіє інформацією щодо утисків кримських татар та чисельних порушень прав людини в Криму і уважно слідкує за ситуацією в окупованому Росією кримському півострові.

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