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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32891 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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06:59 • 45780 просмотра

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Джемилев заявил, что Россия нарушает Женевскую конвенцию

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время встречи Главы Администрации Президента Украины Игоря Райнина с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, подробно представил делегации конгресса ситуацию относительно нарушения прав человека в Крыму, передает УНН со ссылкой на сайт Администрации Президента Украины.

"Оккупация Крыма стала трагедией для сотен тысяч людей, в том числе и для тех, кто "размахивал флагами", поддерживая оккупантов", - сказал Мустафа Джемилев.

Он сообщил, что "сейчас оккупационная власть проводит репрессии против всех, кто выражает свою позицию против оккупации".

Также он подчеркнул, что особый трагизм ситуации заключается именно в отношении оккупационной российской власти к коренному населения - крымских татар, которые "пережили геноцид и депортацию в 1944 году, и сейчас переживают давление и репрессии даже больше, чем было во времена советского режима".

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По словам Мустафы Джемилева оккупационный российский режим грубо нарушает международную Женевскую конвенцию 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", применяя "свое законодательство" на оккупированной территории, что запрещено этим международным документом.

"Я глубоко потрясена и расстроена ситуацией с правами человека в Крыму", - отметила Председатель делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы президент конгресса Гудрун Мюслер-Торнстром и отметила, что конгресс обладает информацией о притеснениях крымских татар и многочисленных нарушениях прав человека в Крыму и внимательно следит за ситуацией в оккупированном Россией крымском полуострове.

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