Джамала переспівала хіт Мадонни «Frozen», та таким чином привітала співачку з Днем народження

Цитата

“Чому Мадонна? Ну по-перше, моє дитинство на березі моря асоціюється з „лаіслабоніта“. Пам’ятаю, влітку мию посуд e нашому кафе в кінці робочого дня. Аж раптом в „Лагуні“: „Last night I dreamt of San Pedro...“. Ми з Евеліною кидаємо все і біжимо танцюватию Далі була „Secret“, „Music“ і „Frozen“. Саме остання з таким автентичним бриджем запала мені в душу. А головне — зараз мені дуже резонують слова пісні. Ця співачка завжди виступала за рівноправ’я і дуже підтримує Україну в наш час боротьби. Саме тому я обрала пісню Мадонни „Frozen“”. Буду дуже сподіватися, що якщо вона почує, їй сподобається. Я вклала багато любові і душі цей трек. Разом із Spotify презентую вам Spotify Singles“, — прокоментувала вибір пісні Джамала.

Деталі

Spotify Singles — проект у якому світові артисти презентують нові версії старих пісень та обраних треків інших виконавців. Українська співачка Джамала випустила одразу два нових треки для Spotify Singles. Треки записували у Лос-Анджелесі.

Послухати кавер від Джамали на композицію “Frozen” Мадонни можна на платформі проєкту Spotify Single.

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Додатково

У березні цього року Джамала стала першою українською амбасадоркою Spotify Equals, який спрямований через музику піднімати тему рівності та прав жінок. Вона очоливши плей-лист з піснею “Take me to a place”.