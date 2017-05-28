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Дж. Меттіс: підхід Трампа до НАТО не відрізняється від політики Обами або Буша

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив що політика президента Дональда Трампа щодо НАТО схожа з його попередниками, як республіканців, так і демократів, передає УНН з посиланням на CBS.

Дж. Меттіс: підхід Трампа до НАТО не відрізняється від політики Обами або Буша

"Те, що робить президент Трамп, співвідноситься з діями обох попередніх адміністрацій, як республіканської, так і демократичної. Суть полягає в тому, що країни повинні витрачати на оборону більше, ніж вони витрачали п'ять або десять років тому", - повідомив Джеймс Меттіс.

Також він додав, що країни НАТО мають кращий в світі захист, і всім потрібно ставитися до цього, як до банку.

«Якщо ви хочете щось отримати, вам потрібно щось натомість віддати", - додав він.

Як повідомляв УНН, Дж. Меттіс вважає що Д.Трамп відкритий для думок щодо Паризької угоди по клімату

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