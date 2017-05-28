Дж. Мэттис: подход Трампа в НАТО не отличается от политики Обамы или Буша

"То, что делает президент Трамп, соотносится с действиями обоих предыдущих администраций, как республиканской, так и демократической. Суть заключается в том, что страны должны тратить на оборону больше, чем они тратили пять или десять лет назад", - сообщил Джеймс Мэттис.

Также он добавил, что страны НАТО должны лучший в мире защиту, и всем нужно относиться к этому, как к банку.

«Если вы хотите что-то получить, вам нужно что-то взамен отдать", - добавил он.

Как сообщал УНН, Дж. Мэттис считает, что Д.Трамп открыт для мыслей о Парижского соглашения по климату