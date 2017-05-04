Дж.Маккейн заявив, що шукатиме "інші шляхи" для введення нових санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Американський сенатор Джон Маккейн заявив, що він і його колеги будуть шукати "інші шляхи" введення нових санкцій проти Росії, передає УНН з посиланням на The Hill.
Так Дж.Маккейн відреагував на слова свого колеги з Комітету з міжнародних справ Боба Коркера, що виключив нові обмежувальні заходи проти Росії до появи підсумків розслідування про "втручання" Росії в президентські вибори в США.
"Ми будемо розглядати інші варіанти, в тому числі в рамках Сенатського комітету у справах збройних сил", - заявив Дж.Маккейн.
При цьому він додав, що він і його колеги докладуть для цього (введення нових санкцій - ред.) всі зусилля.
Як повідомляв УНН, А.Меркель заявила, за яких умов можуть бути зняті санкції з Росії.