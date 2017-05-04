Дж.Маккейн заявил, что будет искать "другие пути" для введения новых санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что он и его коллеги будут искать "другие пути" введение новых санкций против России, передает УНН со ссылкой на The Hill.
Так Дж.Маккейн отреагировал на слова своего коллеги из Комитета по международным делам Боба Коркера, который исключил новые ограничительные меры против России до появления итогов расследования о "вмешательстве" России в президентские выборы в США.
"Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках сенатского комитета по делам вооруженных сил", - заявил Дж.Маккейн.
При этом он добавил, что он и его коллеги приложат для этого (введения новых санкций - ред.) все усилия.
Как сообщал УНН, А.Меркель заявила, при каких условиях могут быть сняты санкции из России.