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Дж.Маккейн: кожен американець повинен знати про загрози з боку Росії

Київ • УНН

 • 11990 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Сенатор-республіканець Джон Маккейн, голова комітету сенату США зі збройних сил, заявив, що кожен громадянин країни повинен знати про загрози з боку Росії, передає УНН із посиланням на ВВС.

У четвер комітет сенату приступив до слухань, присвячених розслідуванню кіберзагроз від іноземних держав на адресу США.

"Не існує більш важливого питання національної безпеки для США, ніж можливість провести вільні та чесні вибори без стороннього втручання. Тому конгрес повинен відкласти партійні розбіжності, додержуватися фактів і працювати разом задля напрацювання комплексних рішень, захисту й можливої ​​відповіді на кібератаки", - сказав Дж.Маккейн, відкриваючи слухання.

Водночас він зазначив, що розслідування не ставить собі за мету перегляд підсумків президентських виборів.

"Росія - це справжній учасник кіберпростору, який ставовить головну загрозу для уряду США, для військової, дипломатичної, комерційної та іншої важливої ​​інфраструктури", - йдеться в заяві, яку підписав директор Національної розвідки Джеймс Клеппер, директор Агентства національної безпеки США МайклРоджерс і заступник голови Пентагону з питань розвідки Марсель Леттр.

Раніше керівник ЦРУ Джон Бреннан в ефірі одного з американських телеканалів розповів про підготовку доповіді в ЦРУ, яка присвячена ймовірному втручанню Росії в президентські вибори в США. Презентацію доповіді у вівторок відклали, що викликало скептицизм у обраного президента Дональда Трампа.

Д.Трамп також підтримав засновника проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який звинуватив керівництво Демократичної партії в безтурботному ставленні до кіберзахисту і виразив сумнів щодо втручання російських хакерів у вибори в США.
В інтерв'ю телеканалу Fox News пан Ассанж заявив, що звинувачення на адресу Росії - це не більш, ніж елемент американської внутрішньополітичної боротьби.

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