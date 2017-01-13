Дж.Байден дав поради наступнику в налагодженні відносин із Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден, який завершить перебування на посаді 20 січня, схвально висловився про свого наступника, республіканця Майка Пенса і поінформував, що надіслав М.Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини з українськими, а також іракськими лідерами, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За словами Дж.Байдена, обраний віце-президент знає про Росію більше, ніж його колега по переможній виборчій кампанії, майбутній президент США Дональд Трамп.
“Я ніколи не знаю, що Д.Трамп має на увазі,” — сказав Дж.Байден про висловлювання обраного президента щодо Росії. “Але я гадаю, що Майк значно більш поінформований про російську поведінку, потенційні наміри й поведінку Путіна,” — додав він.
Він сказав також, що окреслив для М.Пенса “речі, які можуть вибухнути найлегше” в світі в найближчі роки. Дж.Байден сказав, що М.Пенс був уважний до його порад.
Нагадаємо, з 15 по 18 січня 2017 року віце-президент США Джозеф Байден відвідає Київ, де віце-президент візьме участь у двосторонній зустрічі з Президентом Порошенком та Прем’єр-міністром Гройсманом.