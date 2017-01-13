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Дж.Байден дал советы преемнику в налаживании отношений с Украиной

Дж.Байден дал советы преемнику в налаживании отношений с Украиной

Киев • УНН

 • 9517 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден, который завершит пребывание в должности 20 января, одобрительно высказался о своем преемнике, республиканце Майке Пенсе и сообщил, что направил ему записки с советами, как лучше наладить отношения с украинцами, а также иракскими лидерами, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

По словам Байдена, избранный вице-президент знает о России больше, чем его коллега по победной избирательной кампании, будущий президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не знаю, что Д.Трамп подразумевает", - сказал Дж.Байден о высказываниях избранного президента в отношении России. "Но я думаю, что Майк значительно более информирован о русском поведение, потенциальных намерениях и поведении Путина", - добавил он.

Он сказал также, что наметил для М.Пенса "вещи, которые могут взорваться легче" в мире в ближайшие годы. Дж.Байден сказал, что М.Пенс был внимателен к его советам.

Напомним, с 15 по 18 января 2017 вице-президент США Джозеф Байден посетит Киев , где вице-президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Порошенко и Премьер-министром Гройсманом.

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