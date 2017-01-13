Дж.Байден дал советы преемнику в налаживании отношений с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден, который завершит пребывание в должности 20 января, одобрительно высказался о своем преемнике, республиканце Майке Пенсе и сообщил, что направил ему записки с советами, как лучше наладить отношения с украинцами, а также иракскими лидерами, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
По словам Байдена, избранный вице-президент знает о России больше, чем его коллега по победной избирательной кампании, будущий президент США Дональд Трамп.
"Я никогда не знаю, что Д.Трамп подразумевает", - сказал Дж.Байден о высказываниях избранного президента в отношении России. "Но я думаю, что Майк значительно более информирован о русском поведение, потенциальных намерениях и поведении Путина", - добавил он.
Он сказал также, что наметил для М.Пенса "вещи, которые могут взорваться легче" в мире в ближайшие годы. Дж.Байден сказал, что М.Пенс был внимателен к его советам.
Напомним, с 15 по 18 января 2017 вице-президент США Джозеф Байден посетит Киев , где вице-президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Порошенко и Премьер-министром Гройсманом.