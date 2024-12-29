"Дичина повна": Квіткову розкритикували за участь у різдвяному мюзиклі
Київ • УНН
Українці розкритикували виступ Даші Квіткової у різдвяному мюзиклі через її спів. Блогерка пояснила, що у відео вона не співає, а говорить під музику.
Українці розкритикували участь Даши Квіткової у різдвяному мюзиклі "Різдво", а саме її спів у ролику, пише УНН.
Вам хоча б самій подобається ваш спів?
Також багато коментарів про те, що саме фрагмент виступу блогера викликає в них тривогу.
Саме ж Квіткова реагує на хейт спокійно, пояснюючи, що у відео вона не співає, а говорить під музику.
Нагадаємо
Український співак Дмитро Монатік втретє став батьком. Артист поділився радісною новиною у своєму Instagram та привітав фанатів з Різдвом.