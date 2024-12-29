"Дичина повна": Квіткову розкритикували за участь у різдвяному мюзиклі

Українці розкритикували участь Даши Квіткової у різдвяному мюзиклі "Різдво", а саме її спів у ролику, пише УНН.

Вам хоча б самій подобається ваш спів? - пишуть коментатори.

Також багато коментарів про те, що саме фрагмент виступу блогера викликає в них тривогу.

Саме ж Квіткова реагує на хейт спокійно, пояснюючи, що у відео вона не співає, а говорить під музику.

Нагадаємо

Український співак Дмитро Монатік втретє став батьком. Артист поділився радісною новиною у своєму Instagram та привітав фанатів з Різдвом.