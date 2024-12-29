«Дичь полная": Квиткову раскритиковали за участие в рождественском мюзикле

Украинцы раскритиковали участие Даши Квитковой в рождественском мюзикле «Рождество», а именно ее пение в ролике, пишет УНН.

Вам хотя бы самой нравится ваше пение? - пишут комментаторы.

Также много комментариев о том, что именно фрагмент выступления блогера вызывает у них тревогу.

Сама же Квиткова реагирует на хейт спокойно, объясняя, что в видео она не поет, а говорит под музыку.

Напомним,

Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом. Артист поделился радостной новостью в своем Instagram и поздравил фанатов с Рождеством.