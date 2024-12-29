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«Дичь полная": Квиткову раскритиковали за участие в рождественском мюзикле

«Дичь полная": Квиткову раскритиковали за участие в рождественском мюзикле

Киев  •  УНН

 • 15742 просмотра

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Украинцы раскритиковали выступление Даши Квитковой в рождественском мюзикле из-за ее пения. Блогер объяснила, что в видео она не поет, а говорит под музыку.

Украинцы раскритиковали участие Даши Квитковой в рождественском мюзикле «Рождество», а именно ее пение в ролике, пишет УНН.

Вам хотя бы самой нравится ваше пение?

- пишут комментаторы.  
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Также много комментариев о том, что именно фрагмент выступления блогера вызывает у них тревогу. 

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Сама же Квиткова реагирует на хейт спокойно, объясняя, что в видео она не поет, а говорит под музыку.

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Напомним,

Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом. Артист поделился радостной новостью в своем Instagram и поздравил фанатов с Рождеством.   

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Культура
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