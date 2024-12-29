«Дичь полная": Квиткову раскритиковали за участие в рождественском мюзикле
Киев • УНН
Украинцы раскритиковали выступление Даши Квитковой в рождественском мюзикле из-за ее пения. Блогер объяснила, что в видео она не поет, а говорит под музыку.
Украинцы раскритиковали участие Даши Квитковой в рождественском мюзикле «Рождество», а именно ее пение в ролике, пишет УНН.
Вам хотя бы самой нравится ваше пение?
Также много комментариев о том, что именно фрагмент выступления блогера вызывает у них тревогу.
Сама же Квиткова реагирует на хейт спокойно, объясняя, что в видео она не поет, а говорит под музыку.
Напомним,
Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз стал отцом. Артист поделился радостной новостью в своем Instagram и поздравил фанатов с Рождеством.