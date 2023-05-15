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"Дякую тобі, Мамо!": привітання, яке допомагає

"Дякую тобі, Мамо!": привітання, яке допомагає

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Для кожної мами найбільше щастя – це здорова та щаслива дитина. 14 травня 2023 року мільйони українок отримали привітання з Днем матері, а одне з привітань навіть перетворилось на цілий благодійний проєкт з допомоги передчасно народженим немовлятам, передає УНН.

Деталі

«Дякую тобі, Мамо!» – спільна ініціатива лінії магазинів EVA та БО БФ «КОЛО», що має на меті зібрати кошти на придбання апарату УЗД для відділення інтенсивної терапії новонароджених Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Проте цього разу організатори закликають не донатити, а робити репости та залишати коментарі під постом на Facebook. Ці репости та коментарі EVA конвертуватиме в реальні гроші, які будуть передані БО БФ «КОЛО» на придбання необхідного обладнання.

Збір репостів та коментарів триватиме з 14 по 31 травня включно, а його результати стануть відомими 1 червня. «Таким чином ми хочемо символічно об’єднати День матері та День захисту дітей уявною пуповиною, адже зв’язок між мамою та дитям – безцінний», – прокоментувала керівниця PR-напряму ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA) Олександра Гнатик.

Завдяки проєкту «Дякую тобі, Мамо!» в EVA вирішили не просто привітати мам зі святом, але й посприяти тому, аби якомога більше дітей були здоровими. Адже для мами, мабуть, немає кращого подарунку. Війна не ставить життя на паузу: нове покоління з’являється на світ навіть у військовий час. Та, на жаль, через додаткові стреси мам, кількість передчасно народжених дітей зросла. Апарат УЗД для «поспішайок» допоможе фахівцям Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні якісно проводити необхідні обстеження немовлят завдяки спеціальним чутливим датчикам.

Долучайтесь до проєкту «Дякую тобі, Мамо!», робіть репости, залишайте коментарі та позначайте в них мам, яких хочете привітати (бо ж для цього підходить будь-який день), щоб якомога більше людей дізнались про ініціативу та могли її підтримати.

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