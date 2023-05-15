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13 марта, 19:26 • 50324 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105610 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108157 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108291 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102048 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96263 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110524 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131485 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171530 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202630 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Спасибо тебе, Мама!": поздравление, которое помогает

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Для каждой мамы самое большое счастье – это здоровый и счастливый ребенок. 14 мая 2023 года миллионы украинок получили поздравления с Днем матери, а одно из поздравлений даже превратилось в целый благотворительный проект по помощи преждевременно рожденным младенцам, передает УНН.

Детали

«Спасибо тебе, Мама!» – совместная инициатива линии магазинов EVA и БО БФ «КОЛО», целью которой является сбор средств на приобретение аппарата УЗИ для отделения интенсивной терапии новорожденных Ивано-Франковской областной детской клинической больницы. Однако на этот раз организаторы призывают не донатить, а делать репосты и оставлять комментарии под постом на Facebook. Эти репосты и комментарии EVA будет конвертировать в реальные деньги, которые будут переданы БО БФ «КОЛО» на приобретение необходимого оборудования.

Сбор репостов и комментариев продлится с 14 по 31 мая включительно, а его результаты станут известны 1 июня. «Таким образом мы хотим символически объединить День матери и День защиты детей воображаемой пуповиной, ведь связь между мамой и ребенком – бесценна», – прокомментировала руководитель PR-направления ООО «РУШ» (Линия магазинов EVA и EVA.UA) Александра Гнатик.

Благодаря проекту «Спасибо тебе, Мама!» в EVA решили не просто поздравить мам с праздником, но и поспособствовать тому, чтобы как можно больше детей были здоровыми. Ведь для мамы, пожалуй, нет лучшего подарка. Война не ставит жизнь на паузу: новое поколение появляется на свет даже в военное время. Но, к сожалению, из-за дополнительных стрессов мам, количество преждевременно рожденных детей возросло. Аппарат УЗИ для «торопыжек» поможет специалистам Ивано-Франковской областной детской клинической больницы качественно проводить необходимые обследования младенцев благодаря специальным чувствительным датчикам.

Присоединяйтесь к проекту «Спасибо тебе, Мама!», делайте репосты, оставляйте комментарии и обозначайте в них мам, которых хотите поздравить (ведь для этого подходит любой день), чтобы как можно больше людей узнали об инициативе и могли ее поддержать.

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