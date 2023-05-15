"Спасибо тебе, Мама!": поздравление, которое помогает

Детали

«Спасибо тебе, Мама!» – совместная инициатива линии магазинов EVA и БО БФ «КОЛО», целью которой является сбор средств на приобретение аппарата УЗИ для отделения интенсивной терапии новорожденных Ивано-Франковской областной детской клинической больницы. Однако на этот раз организаторы призывают не донатить, а делать репосты и оставлять комментарии под постом на Facebook. Эти репосты и комментарии EVA будет конвертировать в реальные деньги, которые будут переданы БО БФ «КОЛО» на приобретение необходимого оборудования.

Сбор репостов и комментариев продлится с 14 по 31 мая включительно, а его результаты станут известны 1 июня. «Таким образом мы хотим символически объединить День матери и День защиты детей воображаемой пуповиной, ведь связь между мамой и ребенком – бесценна», – прокомментировала руководитель PR-направления ООО «РУШ» (Линия магазинов EVA и EVA.UA) Александра Гнатик.

Благодаря проекту «Спасибо тебе, Мама!» в EVA решили не просто поздравить мам с праздником, но и поспособствовать тому, чтобы как можно больше детей были здоровыми. Ведь для мамы, пожалуй, нет лучшего подарка. Война не ставит жизнь на паузу: новое поколение появляется на свет даже в военное время. Но, к сожалению, из-за дополнительных стрессов мам, количество преждевременно рожденных детей возросло. Аппарат УЗИ для «торопыжек» поможет специалистам Ивано-Франковской областной детской клинической больницы качественно проводить необходимые обследования младенцев благодаря специальным чувствительным датчикам.

Присоединяйтесь к проекту «Спасибо тебе, Мама!», делайте репосты, оставляйте комментарии и обозначайте в них мам, которых хотите поздравить (ведь для этого подходит любой день), чтобы как можно больше людей узнали об инициативе и могли ее поддержать.