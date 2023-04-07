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Дякував окупантам за "брудну криваву роботу" в Україні: блогеру-священнику УПЦ МП повідомили про підозру

Дякував окупантам за "брудну криваву роботу" в Україні: блогеру-священнику УПЦ МП повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 771100 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні священнику УПЦ МП, який викладав проросійсько-налаштовані відео в соцмережах, повідомлено про підозру. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Офісом Генерального прокурора України.

Цитата

"... уродженцю Львова заочно повідомлено про підозру у публічних закликах до агресивної війни проти України та виправдовуванні, визнанні правомірною і запереченні збройної агресії рф проти України (ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Раніше підозрюваний протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП у Львові. З 2005 року проживав у Києві, а у 2014 році втік до Москви.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, використовуючи власний акаунт у соцмережах, поширював для необмеженого кола користувачів повідомлення та відеозаписи. Він виправдовував збройну агресію рф проти України та публічно закликав до агресивної війни.

У своїх постах та відеоматеріалах підозрюваний підтримував та популяризував дії країни-окупанта у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, глорифікував військових рф, поширював російські наративи про секретні біолабораторії в Україні та «укронацистів», стверджував, що «українці самі у всьому винні».

Священник намагався переконати, що Росія не починала війну, а навпаки – завершує її та перекладав вину за її початок на «Майдан» та українців.
Також чоловік висловлював подяку військовим рф за виконання в Україні «брудної кривавої роботи».

Висновками судових лінгвістичних експертиз підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та містять публічні заклики до агресивної війни проти України.

Нагадаємо

6 квітня «церковному блогеру» із Закарпаття, який розповсюджував російську пропаганду, повідомили про підозру.

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