Благодарил оккупантов за "грязную кровавую работу" в Украине: блогеру-священнику УПЦ МП сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине священнику УПЦ МП, который выкладывал пророссийски-настроенные видео в соцсетях, сообщено о подозрении. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Офисом Генерального прокурора Украины.
Цитата
"... уроженцу Львова заочно сообщено о подозрении в публичных призывах к агрессивной войне против Украины и оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Ранее подозреваемый в течение 12 лет служил в соборе УПЦ МП во Львове. С 2005 года проживал в Киеве, а в 2014 году сбежал в Москву.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину подозреваемый, используя собственный аккаунт в соцсетях, распространял для неограниченного круга пользователей сообщения и видеозаписи. Он оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины и публично призывал к агрессивной войне.
В своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал военных рф, распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и «укронацистах», утверждал, что «украинцы сами во всем виноваты».
Священник пытался убедить, что россия не начинала войну, а наоборот – завершает ее и перекладывал вину за ее начало на «Майдан» и украинцев.
Также мужчина выражал благодарность военным рф за выполнение в Украине «грязной кровавой работы».
Выводами судебных лингвистических экспертиз подтверждено, что тексты опубликованных материалов имеют пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и содержат публичные призывы к агрессивной войне против Украины.
Напомним
6 апреля «церковному блогеру» из Закарпатья, который распространял российскую пропаганду, сообщили о подозрении.