Двоє жителів Мукачева зберігали вдома наркотиків на 7 млн грн
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні, 2 грудня, закарпатська поліція разом із прокуратурою вилучила з помешкання двох жителів Мукачева майже 80 кг наркотиків, вартість яких на чорному ринку може сягати 7 мільйонів гривень. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
“Поліцейські, згідно з ухвалою суду, провели обшук за місцем проживання двох братів-мукачівців, яких запідозрили у зберіганні великої кількості наркотичних засобів. Підозрювані під час обшуку намагалися чинити опір правоохоронцям, застосувавши травматичний пістолет та ніж. Попри це, потрапивши до приміщень, поліцейські виявили в одній із кімнат будинку наркотичні засоби. Приміщення було ізольованим від інших і з затонованими вікнами. У підвальному приміщенні будинку підозрювані обробляли стебла коноплі, різали та фасували. Також під час огляду прибудинкової території поліція виявила великий парник, під’єднаний до системи вентиляції, де чоловіки вирощували нарковмісні рослини”, — розповіла Т.Щоголева.
Поліцейські вилучили з будинку особливо наркотичні речовини: суцвіття коноплі, листя і стебла марихуани. Загальна вага вилученого склала близько 80 кілограмів.
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“На чорному ринку вилучені наркотичні речовини можуть коштувати близько 7 мільйонів гривень”, — додала Т. Щоголева.
Під час обшуку один із підозрюваних утік, викинувши ніж, а іншого чоловіка поліцейські затримали.
Як з‘ясувалося, обидва підозрюваних жили зі своєю матір’ю. Жінка запевняє, що нічого не знала про незаконну діяльність своїх дітей, поліція перевірить достовірність її показів.
Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів у особливо великих розмірах, за посів та вирощування конопель групою осіб з метою збуту, за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та застосування насильства щодо працівника поліції (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ст. 342, ст. 345 ККУ).
“Окрім цього, у злочинних діях мукачівців вбачають ознаки злочину за статтею 263 ККУ, тобто, незаконне поводження зі зброєю. Вилучені наркотичні засоби та зброю поліцейські направили на дослідження експертам. У справі триває розслідування”, — зазначила речниця ГУ НП у Закарпатській області.