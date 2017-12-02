Двоє жителів Мукачева зберігали вдома наркотиків на 7 млн грн

УЖГОРОД-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні, 2 грудня, закарпатська поліція разом із прокуратурою вилучила з помешкання двох жителів Мукачева майже 80 кг наркотиків, вартість яких на чорному ринку може сягати 7 мільйонів гривень. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.