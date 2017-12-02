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Двое жителей Мукачево хранили дома наркотики на 7 млн ​​грн

Двое жителей Мукачево хранили дома наркотики на 7 млн ​​грн

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня, 2 декабря, закарпатская милиция совместно с прокуратурой изъяла из квартиры двух жителей Мукачево почти 80 кг наркотиков, стоимость которых на черном рынке может достигать 7 млн гривен. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"Полицейские, согласно постановлению суда, провели обыск по месту жительства двух братьев-мукачевцев, которых заподозрили в хранении большого количества наркотических средств. Подозреваемые во время обыска пытались оказывать сопротивление правоохранителям, применив травматический пистолет и нож. Несмотря на это, попав в помещение, полицейские обнаружили в одной из комнат дома наркотические средства. Помещение было изолированным от других и с затонированными окнами. В подвальном помещении дома подозреваемые обрабатывали стебли конопли, резали и фасовали. Также при осмотре придомовой территории полиция обнаружила большой парник, подключенный к системе вентиляции, где мужчины выращивали наркосодержащие растения", - рассказала Т.Щеголева.

Полицейские изъяли из дома особо наркотические вещества: соцветия конопли, листья и стебли марихуаны. Общий вес изъятого составила около 80 килограммов.

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"На черном рынке изъятые наркотические вещества могут стоить около 7 млн гривен", - добавила Т.Щеголева.

Во время обыска один из подозреваемых убежал, выбросив нож, а другого мужчины полицейские задержали.

Как выяснилось, оба подозреваемых жили со своей матерью. Женщина уверяет, что ничего не знала о незаконной деятельности своих детей, полиция проверит достоверность ее показаний.

Полиция начала уголовные производства по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах, за посев и выращивание конопли группой лиц с целью сбыта, за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и применение насилия в отношении работника милиции (ч.3 ст.307, ч.2 ст.310, ст.342, ст.345 УК).

"Кроме этого, в преступных действиях мукачевцев видят признаки преступления по статье 263 УК, то есть, незаконное обращение с оружием. Изъятые наркотические средства и оружие полицейские направили на исследование экспертам. По делу ведется расследование", - отметила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области.

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