Двоє військових загинули в зоні АТО - штаб

“Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще четверо отримали поранення,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Підрозділи російсько-окупаційних військ ведуть вогонь по позиціях сил АТО вздовж усієї лінії розмежування.

На різних напрямках зафіксовано застосування противником артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та БТР, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНН, станом на 18:00 25 квітня в зоні проведення АТО загинув один військовослужбовець.