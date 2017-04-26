Двое военных погибли в зоне АТО - штаб

"В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Подразделения российско-оккупационных войск ведут огонь по позициям сил АТО вдоль всей линии разграничения.

На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18:00 25 апреля в зоне проведения АТО погиб один военнослужащий.