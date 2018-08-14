Двоє ув'язнених в Лук'янівському СІЗО попросили Путіна обміняти їх на українського політв'язня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Ув’язнені в Лук’янівському СІЗО Олександр Саттаров та Фарух Камалов написали заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Про це у своєму Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денісова після зустрічі з ув’язненими, передає УНН.
“Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів”, — повідомила Денісова.
За її словами, раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії. Зазначені листи будуть відправлені до МЗС України, їх дипломатичною поштою буде доставлено до Адміністрації Президента РФ.
Омбудсмен зазначила, що Україна ініціювала і вже подала РФ списки на обмін. 5 липня було направлено лист Представнику РФ в Тристоронній контактній групі Борису Гризлову і Уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій. Втім, за словами Денісової, відповіді на нього досі немає.
Як повідомляв УНН, українська сторона запропонувала провести зустріч омбудсменів України та Російської Федерації 21-22 серпня у Мінську, в рамках ТКГ щодо звільнення заручників.