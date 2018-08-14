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Двое заключенных в Лукьяновском СИЗО попросили Путина обменять их на украинских узников

Киев • УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Заключенные в Лукьяновском СИЗО Александр Саттаров и Фарух Камалов написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом в своем Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова после встречи с заключенными, передает УНН.

Двое заключенных в Лукьяновском СИЗО попросили Путина обменять их на украинских узников

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - сообщила Денисова.

По ее словам, ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии. Указанные письма будут отправлены в МИД Украины, их дипломатической почтой будет доставлено в Администрацию Президента РФ.

Омбудсмен отметила, что Украина инициировала и уже подала РФ списки на обмен. 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехстороннюю контактную группц Борису Грызлову и Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Впрочем, по словам Денисовой, ответа на него пока нет.

Как сообщал УНН, украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ по освобождению заложников.

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