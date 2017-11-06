Двоє українців змагатимуться на тенісному турнірі в Братиславі

У першому раунді Стаховський, посіяний під 6 номером, зустрінеться з представником Словаччини Андрієм Мартіном.

Першим супротивником Марченко стане п'ята ракетка турніру кіпріот Маркос Багдатіс.

Примітно, що Стаховський разом з Денисом Молчановим зіграє в парному розряді. Їх першими суперниками стане ізраїльсько-хорватський дует Ерліх/Скугор (3).

Як повідомлялося раніше, Марченко з перемоги розпочинав виступи на змаганнях у Бресті.