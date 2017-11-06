Двоє українців змагатимуться на тенісному турнірі в Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко стартують в основній сітці челленджера з призовим фондом 106 тисяч євро "Peugeot Slovak Open", що пройде в Братиславі (Словаччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому раунді Стаховський, посіяний під 6 номером, зустрінеться з представником Словаччини Андрієм Мартіном.
Першим супротивником Марченко стане п'ята ракетка турніру кіпріот Маркос Багдатіс.
Примітно, що Стаховський разом з Денисом Молчановим зіграє в парному розряді. Їх першими суперниками стане ізраїльсько-хорватський дует Ерліх/Скугор (3).
Як повідомлялося раніше, Марченко з перемоги розпочинав виступи на змаганнях у Бресті.