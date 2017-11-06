Двое украинцев будут соревноваться на теннисном турнире в Братиславе

В первом раунде Стаховский, посеянный под 6 номером, встретится с представителем Словакии Андреем Мартином.

Первым противником Марченко станет пятая ракетка турнира киприот Маркос Багдатис.

Примечательно, что Стаховский вместе с Денисом Молчановым сыграет в парном разряде. Их первыми соперниками станет израильско-хорватский дуэт Эрлих / Скугор (3).

Как сообщалось ранее, Марченко с победы начинал выступления на соревнованиях в Бресте.