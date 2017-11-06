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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40199 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107489 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100244 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102738 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84953 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102927 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101750 просмотра

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Двое украинцев будут соревноваться на теннисном турнире в Братиславе

Двое украинцев будут соревноваться на теннисном турнире в Братиславе

Киев  •  УНН

 • 7140 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в основной сетке челленджера с призовым фондом 106 000 евро "Peugeot Slovak Open", который пройдет в Братиславе (Словакия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом раунде Стаховский, посеянный под 6 номером, встретится с представителем Словакии Андреем Мартином.
Первым противником Марченко станет пятая ракетка турнира киприот Маркос Багдатис.

Примечательно, что Стаховский вместе с Денисом Молчановым сыграет в парном разряде. Их первыми соперниками станет израильско-хорватский дуэт Эрлих / Скугор (3).

Как сообщалось ранее, Марченко с победы начинал выступления на соревнованиях в Бресте.

Украинские Национальные Новости

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