Двоє українців вийшли до фіналу стрибків у висоту на ЧЄ з літніх видів спорту

Львів'янин Дмитро Дем'янюк подолав з третьої спроби позначку 2,21 м, а потім одразу з першої перестрибнув планку в 2,25 м і з другої сходинки у своїй групі пробився до фіналу.



Андрій Проценко по черзі подолав 2,11 м, 2,16 м і 2,21 м, і з першої спроби успішно перелетів 2,25 м і здругої сходинки також вийшов у фінал.



Натомість Віктор Лонський з Бердичева з другої спроби пересік позначку 2,21 і пройшов повз фінальної частини змагань.



Зазначимо, що розіграш медалей у стрибках у висоту серед чоловіків пройде за участі 12 спортсменів 11-го серпня.