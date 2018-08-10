Двоє українців вийшли до фіналу стрибків у висоту на ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Берліні в рамках легкоатлетичної частини чемпіонату Європи з літніх видів спорту двоє з трьох представників України подолали кваліфікаційний етап, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Львів'янин Дмитро Дем'янюк подолав з третьої спроби позначку 2,21 м, а потім одразу з першої перестрибнув планку в 2,25 м і з другої сходинки у своїй групі пробився до фіналу.
Андрій Проценко по черзі подолав 2,11 м, 2,16 м і 2,21 м, і з першої спроби успішно перелетів 2,25 м і здругої сходинки також вийшов у фінал.
Натомість Віктор Лонський з Бердичева з другої спроби пересік позначку 2,21 і пройшов повз фінальної частини змагань.
Зазначимо, що розіграш медалей у стрибках у висоту серед чоловіків пройде за участі 12 спортсменів 11-го серпня.