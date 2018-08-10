Двое украинцев вышли в финал прыжков в высоту на ЧЕ по летним видам спорта

Львовянин Дмитрий Демьянюк преодолел с третьей попытки отметку 2,21 м, а затем сразу с первой перепрыгнул планку в 2,25 м и со второй строчки в своей группе пробился в финал.



Андрей Проценко поочередно преодолел 2,11 м, 2,16 м и 2,21 м, и с первой попытки успешно перелетел 2,25 м и со второй ступени также вышел в финал.



Зато Виктор Лонский из Бердичева со второй попытки пересек отметку 2,21 и прошел мимо финальной части соревнований.



Отметим, что розыгрыш медалей в прыжках в высоту среди мужчин пройдет с участием 12 спортсменов 11 августа.