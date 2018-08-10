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Двое украинцев вышли в финал прыжков в высоту на ЧЕ по летним видам спорта

Киев • УНН

 • 19040 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Берлине в рамках легкоатлетической части чемпионата Европы по летним видам спорта двое из трех представителей Украины преодолели квалификационный этап, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Двое украинцев вышли в финал прыжков в высоту на ЧЕ по летним видам спорта

Львовянин Дмитрий Демьянюк преодолел с третьей попытки отметку 2,21 м, а затем сразу с первой перепрыгнул планку в 2,25 м и со второй строчки в своей группе пробился в финал.

Андрей Проценко поочередно преодолел 2,11 м, 2,16 м и 2,21 м, и с первой попытки успешно перелетел 2,25 м и со второй ступени также вышел в финал.

Зато Виктор Лонский из Бердичева со второй попытки пересек отметку 2,21 и прошел мимо финальной части соревнований.

Отметим, что розыгрыш медалей в прыжках в высоту среди мужчин пройдет с участием 12 спортсменов 11 августа.

Украинские Национальные Новости

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