Двоє українців виграли стартові матчі на юніорському турнірі "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Низкою поєдинків на кортах Франції стартував розіграш юніорських сіток турніру Великого Шолому — Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Наша Дар’я Снігур у першому колі завдала поразки переможниці кваліфікації Олександрі Вечіч — 6:2, 7:5.
У другому колі Снігур зустрінеться з переможницею зустрічі між 16-ою сіяною Хелен Пеллікано з Мальти і американкою Леа Ма.
Українському тенісисту Еріку Ваншельбу знадобилося дві години, щоб обіграти володаря “wild card” француза Батіста Ансельмо — 6:2, 1:6, 6:4.
У другому колі Еріку належить зустріч з третім сіяним на турнірі американцем Брендоном Накашіма.
Відзначимо, що українець вперше виступає в Парижі: на старті сезону тенісист дебютував на Великому Шоломі в Мельбурні, де програв у першому колі.
Зауважимо, що з боротьби в одиночному розряді вибув Ілля Белобородько, який зазнав поразки від італійця Джуліо Дзепьері, посіяного під 12-м номером — 2:6, 2:6, а також Вікторія Петренко та Любов Костенко.